ЧМ 2018: сборные России и Хорватии сыграют матч 7 июля в Сочи

Футболисты сборной Хорватии выиграли по пенальти матч со сборной Дании и сыграют в четвертьфинальном матче со сборной России. Счёт встречи хорватов с датчанами 3:2.

Ранее сегодня в Лужниках состоялся матч футбольных сборных России и Испании. По итогам двух таймов и нескольких добавленных минут россияне сыграли с испанцами вничью: 1:1. В серии пенальти, последовавшей за двумя дополнительными таймами – не принесшими перевеса ни одной из команд, сборная России оказалась результативнее – 4:3. Последний пенальти испанцев российский вратарь Игорь Акинфиев отбил ногой в прыжке.

Сборная России впервые с советских времен вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

С первых же минут игры испанцы владели мячом со значительным преимуществом. Однако на 12-й минуте мяч в свои ворота забил Сергей Игнашевич, допустивший ошибку в борьбе с испанцем Серхио Рамосом. На 42-й минуте Россия сравняла счет, пенальти реализовал Артем Дзюба.