Леброн Джеймс будет играть за "Лос-Анджелес Лейкерс"

Звезда американского баскетбола, двукратный олимпийский чемпион, нападающий Леброн Джеймс переходит из Кливленда в клуб "Лейкерс" в Лос-Анджелесе, сообщает ведущий спортивный телеканал в США ESPN.

Его контракт сроком на четыре года составляет 154 миллиона долларов. Все последние контракты Джеймса не превышали трех лет.

Баскетболист заявил, что не пожалеет сил, чтобы вернуть легендарным "Лейкерс" чемпионский титул. Джеймс дважды выигрывал первенство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — в 2012 году в составе "Майами Хит" и четыре года спустя, выступая за "Кливленд Кавалирс". За всю историю НБА лишь два игрока выигрывали кубок в составе трех разных команд.

Леброн Джеймс - абсолютный лидер "Кливленд Кавалирс" почти по всем основным баскетбольным показателям : количество сыгранных матчей, очки, подборы, передачи и перехваты.

Джеймс за свои пятнадцать лет в НБА четыре раза признавался самым ценным игроком лиги и четырнадцать раз удостаивался чести участвовать в показательных матчах "Всех звезд".