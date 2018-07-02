В США проведены испытания гравитационной бомбы

Министерство энергетики США и ВВС США провели два летных испытания гравитационной бомбы B61-12 без использования ядерного заряда. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной администрации по ядерной безопасности США, которое извещает, что испытания прошли 9 июня на полигоне Тонопа в штате Невада. Испытания проводились совместно ВВС США и Управлением национальной ядерной безопасности при Министерстве энергетики, говорится в пресс-релизе.



Генерал Майкл Луттон, заместитель помощника Администратора Национальной ядерной администрации по военному применению, заявил, что конструкция B61-12 "соответствует системным требованиям и отражает развитие программы продления срока деятельности B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности".

Программа продления срока деятельности B61-12 представляет собой программу, которая поддерживает важнейший элемент ядерной триады США. Программа продлит срок службы бомбы, улучшив ее безопасность и надежность, говорится в сообщении министерства энергетики.