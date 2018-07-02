Бывший сторонник Навального в Петербурге получил условный срок

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего активиста "Молодёжного Яблока" Дмитрия Мякшина, которого признали виновным в нападении на полицейского на антикоррупционной акции 12 июня 2017 года.

Такой срок запрашивало для Мякшина обвинение. Защита требовала оправдать активиста. Во время заседания судья заявила , что другой приговор "не будет способствовать восстановлению социальной справедливости", пишет "Фонтанка". Сам Мякшин, который вину не признал, заявил, что "такую ложь и цинизм понять невозможно" и объявил бойкот суду.

По версии следствия, Мякшин ударил полицейского по лицу, выбив ему зуб.

В апреле этого года стало известно, что Дмитрий Мякшин готовится вступить в "Молодую гвардию Единой России", а действия оппозиции теперь считает бессмысленными. Координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов в беседе с "ЗакС.ру" не исключил, что Мякшин мог быть "заслан в штаб оппозиционера изначально".