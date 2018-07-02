Россия работает над созданием "альтернативного интернета"

Российские власти активизировали работу над созданием "альтернативного интернета", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Издание напоминает, что в ноябре прошлого года Совбез РФ поручил Минкомсвязи и МИДу заняться созданием собственной системы корневых серверов DNS. Тогда идея была раскритикована как слишком дорогостоящая. Несмотря на это, работа над системой продолжается, при этом российские власти стали активно взаимодействовать с Китаем.

По данным газеты, Москву заинтересовали идеи главного инженера Центра управления информационной безопасности Китая Фан Биньсина. Он является создателем системы "Золотой щит", благодаря которой китайские власти контролируют интернет в своей стране. На май 2018 года система заблокировала восемь тысяч сайтов, социальных сетей и СМИ, через которые, по мнению властей, распространялся "нежелательный" контент. Среди них - YouTube, Twitter, Instagram и американский телеканал HBO. Последний был заблокирован после того, как ведущий юмористического шоу сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с Винни-Пухом.

Кроме этого, по информации "Коммерсанта", на сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН Россия предложит резолюцию по интернет-безопасности. В одном из пунктов документа сказано, что "права, которые человек имеет в офлайновой среде, могут быть ограничены в целях охраны госбезопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения".