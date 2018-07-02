В Баварии объявлено о восстановлении пограничной полиции

Премьер-министр Баварии Маркус Содер и министр внутренних дел Йоахим Херрманн в понедельник объявили о восстановлении пограничной полиции в федеральной земле Бавария. Они выступили на церемонии открытия пограничного пункта в городе Пассау на границе с Австрией и вблизи границы с Чехией.

Содер назвал происходящее "волнующим событием между Баварией и Берлином". По его словам, "Германия - либеральная страна, открытая миру". "И мы хотим пользоваться плодами всего хорошего, исходящего от мира", - подчеркнул премьер-министр.

"Однако, если этот континент - в конце концов - не способен воплотить идею, которую Европа отстаивает, тогда все остальное будет разрушено само собой," - подчеркнул глава правительства Баварии. По его словам, "на карту поставлена стабильность всей демократии".

Содер заявил: пограничная земельная полиция должна обладать теми же полномочиями, какими обладает и федеральная полиция, "с которой мы будем сотрудничать, но мы хотим выполнять эти задачи самостоятельно, в взаимодополняющем сосуществовании и в партнерстве".

Министр внутренних дел Йоахим Херрманн подчеркнул, выступая на церемонии, что Бавария стремится быть частью Европы. Но при этом хочет "сделать все, чтобы гарантировать максимально возможную степень безопасности для людей в нашей земле". "Это ответственность земли Бавария", - отметил Херрманн. По его словам, речь не идет о закрытии границы, однако речь идет о том, чтобы контролировать границу и знать кто приезжает в Баварию.

Церемония открытия произошла в то время, когда между Федеральным канцлером ФРГ и Ангелой Меркель и министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, представляющим Баварию, обострился конфликт в отношении политики в отношении мигрантов.