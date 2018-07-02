В Мексике левый президент обещает побороть коррупцию

На выборах в Мексике победил кандидат в президенты от левой коалиции, бывший мэр Мехико, 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он завоевал 53 процента голосов избирателей.

Мировые агентства отмечают, что Обрадор стал первым левым президентом Мексики за весь период новейшей истории этой страны. Находившаяся у власти Институционно-революционная партия и ее представитель, действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето, потерпели поражение.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал расправиться с коррупцией, "вытеснить мафию из власти", наладить отношения с США и победить наркоторговлю. Новый президент обещает искоренить бедность, которая, по его словам, подпитывает акты насилия.

Новому президенту предстоит выполнить и другое обещание – "поставить на место" президента США Дональда Трампа, который пригрозил разорвать соглашение о свободной торговле с Мексикой из-за проблем с миграцией из Южной Америки. Лопес Обрадор уже заявил, что стремится к дружбе и сотрудничеству с США. Дональд Трамп одним из первых поздравил нового президента Мексики с избранием, выразив надежду на взаимное сотрудничество.

Нынешняя избирательная кампания в Мексике сопровождалась кровопролитными преступлениями – были убиты 145 политиков. В день выборов были застрелены два активиста – представитель Институционно-революционной партии (в штате Пуэбло) и представитель Рабочей партии (в штате Мичиокан).