В Таиланде после 9-дневных поисков найдены живыми 12 детей

В Таиланде водолазы-спасатели обнаружили живыми 12 подростков из детской футбольной команды и их тренера. Все они пропали девять дней назад, связь с ними была потеряна, спасательным работам мешали сильные дожди в районе инцидента.

Специалисты говорят, что через несколько дней проливные дожди возобновятся и до тех пор должно быть найдено решение - как спасти остающихся под землей людей. Опасность для их жизни сохраняется, так как они находятся на большой глубине, в полной темноте, в окружении воды, уровень которой меняется. Потерпевшим удалось в эти условиях найти возвышенный участок грунта, на котором они и пребывали всё время.

В настоящее время спасатели, среди которых есть и иностранцы, в частности, британская группа дайверов, пытаются создать гарантированные условия для эвакуации людей из-под земли, с учетом, что природные условия могут резко измениться.