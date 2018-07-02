Россия в 1/4 и мифология Никольской

Победа России и поражение признанных грандов, полиция нравов и карнавал на Лубянке, улыбающиеся полицейские и митинги против пенсионной реформы: может ли чемпионат мира изменить матрицу полицейского государства или так и останется в памяти, как пиар-акция Владимира Путина?

Спортивные итоги первой половины чемпионата мира и все, что окружало его за пределами стадионов обсуждаем со спортивным обозревателем Сергеем Микуликом, руководителем отдела эксклюзивных новостей Чемпионат.com Иваном Карповым, главным редактором Carnegie.ru Александром Бауновым и корреспонденткой по делам женщин Би-би-си и полузащитницей футбольного клуба GirlPower Ниной Назаровой.

Ведущий – Сергей Добрынин.

Видеоверсия программы.

Сергей Добрынин: Сегодня мы опять будем говорить о футболе. Честно говоря, мы планировали подвести итог выступления сборной России на домашнем чемпионате, но как вы знаете, команда Черчесова внезапно обыграла Испанию в серии пенальти и прошла дальше. Поговорим об этом, обсудим другие неожиданности группового турнира и первых матчей плей-офф, а также поговорим обо всем, что окружает турнир последние две недели за пределами футбольных стадионов. Давайте сначала посмотрим небольшой ролик о том, что происходило в Москве вчера после победы сборной России.

Сергей Добрынин: Всеобщее ликование, я думаю, не столько из-за того, что сборная никогда так далеко не заходила, а потому что никто не ожидал. Сергей, для вас большой неожиданностью оказался этот результат?

Сергей Микулик: Честно говоря, да. Тем более, как у нас говорят, что игра забывается, результат остается. Это, наверное, не тот матч, который хотелось бы пересматривать, если честно. Один, наверное, из самых незрелищных больших матчей на моей памяти долгой — это был финал 1994 года, когда по нулям скатали, совершенно безлико Бразилия и Италия, в пенальти выявляли чемпиона, бразильцы стали таким образом четырехкратными чемпионами мира. Но уже через две недели буквально все забыли, что это было по пенальти, было объявлено, что они победители карнавала, как, собственно, происходит с нашей сборной.

Сергей Добрынин: Я встречал мнение, что для стороннего болельщика, который не болеет ни за Россию, ни за Испанию, матч был ужасно тяжелый. Я читал текстовую трансляцию в издании "Гардиан", там комментаторы у конце основного времени написали, что хорошо бы, чтобы кто-нибудь забил, чтобы нас избавили от этого просмотра еще получаса такого футбола. Как вам показалось, скучно было?

Нина Назарова: Я вовлеклась, мне кажется, было волнительно, когда защищали, казалось, что нам вот-вот забьют, но как-то удавалось отбиваться. Были моменты, когда приходилось понервничать. Я абсолютно согласна, что действительно абсолютно неожиданный результат, который вне футбола. Я играю в футбол, но я специально никогда за ним не следила как поклонница, но даже я знала, что надежды нет, что все плохо, полный раздрай. Еще интересно то, что есть такой сайт «Медуза», где была игра «если Россия победит Испанию, я сделаю какой-нибудь безумный поступок». Действительно все люди настолько не верили, что обещали самые безумные вещи. Наталья Водянова даже пообещала миллион на благотворительность отдать.

Сергей Добрынин: Будем надеяться. Иван, есть мнение, что скучная игра была не только из-за того, что Россия глубоко оборонялась, но и потому что Испания показала немножко странный футбол.

Иван Карпов: Я для начала хотел бы сказать, что ребята пусть сначала вспомнят матч Англия-Бельгия, который мы все очень ждали, это было очень скучно. Что касается мачта сборной России с Испанией, то, наверное, по-другому быть не могло. Единственная возможность добиться результата — это было удержать сзади, не пропустить. Мы пропустили, Артем Дзюба сравнял в пенальти, что было тоже очень волнительно. Я видел, как люди переживали это. А дальше борьба, борьба и нервы, которые оказались крепче у Игоря Акинфеева.

Сергей Добрынин: Я тоже читал разбор игры, все пишут, что испанская схема "тики-така" перестала работать, постоянное владение мячом уже не приносит плодов, такие матчи с глубокой обороной другой команды на самом деле показывают, что нужно что-то придумывать новое.

Иван Карпов: Я не такой большой эксперт в плане тактики, думаю, коллеги лучше понимают футбол. Важно понимать, контроль мяча, как показывала Испания — это все-таки замечательно, но нужны исполнители. Да, эта тактика не принесла результатов в итоге, но пока, видимо, не умеют играть по-другому или не вырастили новых исполнителей для того, чтобы как-то реализовывать.

Сергей Добрынин: Сергей, а вы считаете, результат — это грамотная игра в обороне, разбор соперника со стороны России или все-таки Испания, которая сменила тренера за три буквально дня до начала чемпионата, не смогла разобраться в своих собственных построениях, ничего придумать?

Сергей Микулик: Я не думаю, что Фернандо Йерро в команду какие-то принципиальные изменения вносил. Просто, насколько мне известно, Диего Коста — это единственный нападающий, форвард-дубина, как мы его называем, он был травмирован, видно было, что он не в своей тарелке, не смог доиграть матч до конца, а других исполнителей в атаке у испанцев в этом поколении, видимо, пока не родилось.

Иван Карпов: Я общался со многими испанскими журналистами, они считают свою команду нынешнюю худшей в истории. Действительно сейчас испанская команда находится в таком периоде своего развития, которое не позволяет ей обыгрывать Россию, хоть и даже на российском домашнем Чемпионате мира.

Сергей Добрынин: Но ведь вообще Испанию многие не любят за то, что она слишком аккуратна, она слишком часто пользуется тем, что на игроках фолят, потому что у них хорошая техника. Многим не нравится сборная Испании. Я думаю, что многие болельщики международные даже рады ее вылету. Перед началом Чемпионата товарищеские игры, которые мы видели, они были достаточно унылые, ничего хорошего мы не ждали, сейчас все резко изменилось, даже для меня, я стал болеть за сборную России, я не ожидал. Я думал, что спокойненько мы вылетим из группового турнира и можно будет расслабиться. Сборной России удалось влюбить в себя вас лично?

Нина Назарова: Пожалуй. После вчерашнего матча я начала теплее к ним относиться. Вчера сказала мужу, что если Россия выиграет, кулю себе кокошник. И действительно придется это сделать.

Иван Карпов: Важный момент: у нас в России довольно скептически порой относятся к каким-то символам национальным, но при этом у всех других сборных, они также используют стереотипные моменты для того, чтобы себя украсить, как-то показать свою идентичность. Кокошник я видел, это развивается. Даже ребята, которые попали в кадр на ТВ-трансляции, которые ели что-то, нет такого пренебрежения: господи, как это все некрасиво. Наоборот люди посмеялись. Эти кокошники действительно стали символом может быть боления в России обычного русского болельщика, который пришел на стадион, который может быть вообще футбол не смотрит.

Сергей Добрынин: Действительно интересно, у болельщиков сборной Египта есть маски фараона, у кого-то есть что-то, Россия не могла для себя болельщицкую идентичность выбрать, плей-офф наконец что-то появилось.

Нина Назарова: Кстати, Пушкин еще вчера был замечен среди болельщиков.

Сергей Добрынин: Давайте посмотрим небольшой опрос, мы спросили жителей Москвы, с чем они готовы расстаться, чем они готовы пожертвовать ради победы сборной России во всем чемпионате.

Сергей Добрынин: Видимо, инерция победы не так велика, как казалось вчера вечером. Давайте поговорим о том, что нас ждет дальше в футбольном смысле. Теперь четвертьфинал нам предстоит со сборной Хорватии, мне кажется, одна из самых ярких сборных этого турнира. Есть ли шанс, что нужно делать, чтобы победить?

Сергей Микулик: Если только вынести за скобки вчерашний матч с датчанами, который временами напоминал по своему развитию игру Россия-Испания, хотя первый тайм был веселый, а потом было такое впечатление, что хорватам наконец сказали: ребята, вы вспомните, что этой плей-офф, тут нельзя проигрывать. Как-то они зажатые, скукоженные были и во втором тайме, и дополнительное. Эти хорваты именно, если брать здесь и сейчас, применительно ко вчерашнему матчу, они не убедили в том, что они сильнее, и мы их должны бояться. Вполне даже, как ни странно, датчане выглядели более организованными, могли быть бы более неприятным соперником.

Сергей Добрынин: Именно в этом матче. Потому что у хорватов достаточно сбалансированная сборная, во всех линиях есть звезды, в отличие от многих других команд, скажем, Аргентины или Португалии, которые уже вылетели, они в этом смысле выглядят особенно сильным соперником. И они играют не так, как Испания. Какая может быть тактическая схема против них?

Сергей Микулик: Дело в том, что нам победы даются все более дорогой ценой. Потому что сейчас уже даже по словам самого Черчесова, хотя он редко раскрывает карты, видимо, выбыл до конца чемпионата Юрий Жирков. Вчера были несколько вынужденных замен. Как говорил в таких случаях Валерий Васильевич Лобановский, который последний выводил в плей-офф сборную СССР, в таких случаях у нас играют не больные и здоровые, а живые и мертвые.

Сергей Добрынин: Иван, насколько я знаю, вы представляете себе, какая атмосфера существует в сборной сейчас и какая она была перед матчем со сборной Испании. Действительно появилась сплоченность вокруг тренера, какие были ожидания перед матчем?

Иван Карпов: Я думаю, что у сборной есть несколько лидеров, не все строится вокруг тренера. Тренер собрал, с тренером отношения нормальные, ровные у команды. Самое, наверное, важное — это то, что Чемпионат мира начался позитивно. Вы правильно сказали, что товарищеские матчи оставили блеклое и очень неприятное впечатление, но 5-0, и сама команда, и болельщики удивились и как-то выдохнули немножко. Уругвай немножко припустил, сказал, что, ребята, нужно понимать что все-таки вы не бразильцы, нужно играть на тех качествах, которые есть у вас. Дальше то, что было перед матчем с Испанией. Я был на тренировке за два дня до игры, разговаривал с Артемом Дзюбой. Он вообще взял на себя некоторую роль пресс-атташе от команды. Даже когда после Уругвая выходили футболисты через микс-зону, все говорили: Артем поговорит, Артем все скажет. Он действительно ярко говорил. То же самое было до матча с Испанией, он сказал, что не чувствует, что сборную носят на руках, но при этом чувствует, что немножечко отношение изменилось. В этом смысле, мне кажется, что даже если сборная России проиграет Хорватии, это не будет воспринято так, как если бы они проиграли испанцам, хотя вроде бы Испания, кажется, посерьезнее соперник. Хотя хорваты, безусловно, на этом чемпионате выглядят отлично. Сейчас все постепенно пошло по возрастанию в плане позитива. Отношение к сборной даже после матча с Уругваем было хорошим. Так же, как и внутри коллектива, там все ровно, там нет никакого величия, нет зажатости, все спокойно, все хорошо. Есть Артем Дзюба, который и на поле, и вне его лидер.

Полная версия расшифровки будет опубликована в ближайшее время.