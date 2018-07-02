Тегеран обвинил Израиль в развязывании "климатической войны"

Директор иранского управления гражданской обороны Голамреза Джалали обвинил Израиль и некую "соседнюю страну" в развязывании климатической войны. Иранский чиновник выступил на конференции по вопросам гражданской обороны в аграрных районах страны. Говоря о нынешней засухе, он отметил, что по данным иранских учёных, климат в стране изменился в результате внешнего вмешательства. Как сообщает иранское агентство Tasnim, следствием "вражеских происков" чиновник считает таяние снегов на высоте более 2200 метров над уровнем моря и отсутствие дождей.

По словам Голамрезы Джалали, Израиль совместно "с одним из соседних Ирану государств" воздействуют на дождевые облака, идущие в сторону Ирана, лишая их возможности пролиться дождем. С другой стороны, недружественные Ирану соседи "похищают" облака, несущие осадки, утверждает начальник иранского управления гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 июня, в городе Хоррамшахре, на юге Ирана, проводились массовые акции протеста в связи с острой нехваткой питьевой питьевой воды. Полиция, разгонявшая участников протестных акций, применяла оружие и резиновые пули.