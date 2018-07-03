Суд в Петербурге оштрафовал соратника Навального на 300 тысяч рублей

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 300 тысяч рублей координатора местного штаба Алексея Навального, Дениса Михайлова за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом в телеграм-канале сообщает объединенная пресс-служба судов города. Речь идет об акции "Он нам не царь", которая проходила 5 мая.

Дениса Михайлова задержали 4 июня спустя почти месяц после акции против четвертого президентского срока Владимира Путина. Его обвинили в "повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия". На следующий день Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Михайлова на 25 суток. В день, когда актвист должен был выйти на свободу, к нему в спецприемник пришли с новым протоколом. Ему грозило еще до 30 суток ареста теперь за организацию той же акции.

Акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками, прошли в 27 российских городах. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек. На трех из них заведены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия к сотруднику полиции".