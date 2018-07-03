СМИ: Тимченко продал свой частный самолет из-за санкций

Российский миллиардер Геннадий Тимченко, которого называют другом президента Путина, продал свой частный самолет Gulfstream G650 из-за санкций. Его новым владельцем стала зарегистрированная на Кипре дочерняя компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торгового посредника и данные авиационного реестра.

В РФПИ никак не прокомментировали информацию о самолете. По словам представителя Тимченко, ни бизнесмен, ни его компании "уже несколько лет не имеют отношения к указанному самолету". С момента продажи бизнес-джет сменил регистрационный номер, а указанные в документах в качестве его владельца офшорные компании также неоднократно менялись.

Тимченко купил самолет в 2013 году. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. После российской аннексии Крыма в 2014 году США включили Тимченко в санкционные списки. В том же году компания Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала контракт на обслуживание самолета. Бизнес-джет больше нельзя эксплуатировать, "потому что компания не снабжает его запасными частями, а у пилотов нет права пользоваться встроенными картами", заявил Тимченко.