Соперниками Собянина будут только "системные оппозиционеры"

Во вторник 3 июля завершается прием документов от кандидатов на выборах в мэры Москвы. Как сообщает "Интерфакс", достаточное число подписей для прохождения так называемого "муниципального фильтра" собрали только пять кандидатов.

Среди них - действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который идет на выборы как самовыдвиженец. Его сторонники собрали также около 40 тысяч подписей избирателей.

Соперниками Собянина на выборах 9 сентября будут, как ожидается, депутаты Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ) и Михаил Дегтярев (от ЛДПР), а также Илья Свиридов от "Справедливой России" и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан". Все эти кандидаты не могли бы преодолеть "фильтр" без помощи муниципальных депутатов от "Единой России".

В мэры Москвы выдвигались и представители так называемой "несистемной оппозиции". Илья Яшин, однако, отказался от борьбы, заявив о невозможности преодолеть "фильтр". Достаточного числа подписей муниципальных депутатов нет и у Дмитрия Гудкова, однако он намерен подать в избирком собранные им подписи.

Не смог преодолеть "муниципальный фильтр" и Сергей Митрохин - кроме того, его кандидатуру не согласовало федеральное руководство партии "Яблоко". Пока неясно, подаст ли документы в избирком журналист Антон Красовский, по данным "Интерфакса", "муниципальный фильтр" не преодолевает и он.

На прошлых выборах мэра Москвы в 2013 году "Единая Россия" предоставила оппозиционеру Алексею Навальному недостающие для прохождения "фильтра" подписей. В результате Навальный занял второе место, набрав более 27 процентов голосов. Оппозиция обвиняет мэрию в том, что на этот раз она воспользовалась "муниципальным фильтром", чтобы отсечь от выборов всех реальных критиков Собянина.