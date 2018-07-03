Подана новая заявка на акцию против пенсионной реформы в Москве

Представители профсоюзов и нескольких политических партий подали новую заявку на проведение в Москве шествия и митинга против повышения пенсионного возраста. Они запланированы на 18 июля, сообщает "Интерфакс".

Организаторы акции предлагают два маршрута: от Пушкинской площади до проспекта Сахарова или от Самотечной до Суворовской площади.

Подготовкой акции занимается штаб общественной кампании "Народ против повышения пенсионного возраста" при участии "Яблока", "Справедливой России", КПРФ, движения "Гражданская солидарной" и других партий и объединений, а также муниципальных депутатов.

Ранее различные заявители просили разрешить в Москве акции против пенсионной реформы 1, 2 и 4 июля, но власти отвечали отказом, ссылаясь на повышенные меры безопасности во время чемпионата мира по футболу. Он должен закончиться 15 июля.