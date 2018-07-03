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На Красной площади проходит футбольный турнир для беженцев

Футбольный турнир для беженцев на Красной площади

В Москве на Красной площади во вторник проходит футбольный турнир с участием проживающих на территории России беженцев. Его организаторы – Fare (Футбол против расизма в Европе) и комитет "Гражданское содействие" – намерены при помощи такой акции привлечь внимание к тяжелому положению вынужденно перемещенных лиц.

Глава "Гражданского содействия" Светлана Ганнушкина подчеркнула, что из всех беженцев, находящихся сейчас в России, только 592 человека имеют официальный статус. "И всего двое из них – сирийские граждане. Обладая разными талантами, к сожалению, беженцы не могут реализовать их в нашей стране и получить здесь достойный образ жизни", – отметила Ганнушкина.

В матчах принимают участие беженцы из Сирии, Афганистана, Камеруна, Зимбабве и Кот-д'Ивуара. При этом на поле выйдут и мужчины и женщины. Исполнительный директор Fare Пиара Поуар подчеркнул, что футбол может быть использован как средство социальной интеграции и борьбы с дискриминацией.

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