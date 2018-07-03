Reuters: иранский дипломат готовил теракт во Франции

В Германии задержан иранский дипломат - по подозрению в подготовке теракта во Франции.

Как сообщает агентство Reuters, еще два человека по этому делу арестованы в Бельгии и трое - во Франции, но двое из них были впоследствии отпущены. Полиция утверждает, что они намеревались устроить взрыв на съезде Иранского совета национального сопротивления - эмигрантской организации, на котором присутствовал юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Утверждается, что арестованный дипломат был сотрудником иранского посольства в столице Австрии Вене. МИД Австрии уже потребовал лишить этого дипломата, имя которого не называется, неприкосновенности.

В среду Вену должен посетить с визитом президент Ирана Хассан Роухани. Иранские власти убеждают страны Европы не присоединяться к санкциям, которые ввели против Тегерана США. Обвинения в адрес дипломата в Тегеране назвали сфабрикованными.