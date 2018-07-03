Россиянин, осуждённый за шпионаж, - поставщик грузинской армии

Соратники Михаила Саакашвили по оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) требуют вызвать в парламент министра обороны Левана Изория для дачи показаний о сенсационном журналистском расследовании студии "Монитор". Согласно нему, компания гражданина России Петра Девришадзе, осуждённого в 2010 году за шпионаж в пользу РФ, победила в тендере на снабжение грузинской армии различным оборудованием и изделиями невоенного назначения. Минобороны оправдывается, что не имеет законных механизмов воспрепятствовать компании Девришадзе учавствовать в электронном тендере.

ООО "Маргио", которую возглавляет Девришадзе, победила в недавнем электронном тендере по снабжению грузинской армии рюкзаками, сумками, летной униформой, палатками и другими изделиями небоевого назначения стоимостью в несколько миллионов доллаоров.





Оппозиционная телекомпания "Рустави-2", совместно со студией журналистских расследований "Монитор", выяснили, что эта компания принадлежит Девришадзе, который был арестован в 2010 году и приговорён к длительному тюремному заключению за шпионаж в пользу России. Девришадзе признал вину. Генеральная прокуратура Грузии заключила с ним процессуальное соглашение и, по некоторым данным, его обменяли на некоего гражданина Грузии, арестованного в РФ по аналогичному обвинению.

Сейчас Петр Девришадзе называет операцию грузинских спецслужб "Энвер", в ходе которой он был арестован, "спектаклем". Тем не менее, оппозиция настаивает на допросе министра обороны Грузии Левана Изория в парламентской Комиссии по обороне и безопасности. Оппозиционеры убеждены, что компания "Российского шпиона" не должна снабжать Вооруженные силы Грузии.



Министерство обороны Грузии в специальном заявлении пытается оправдаться "анонимностью электронных тендеров", проводимых в стране и тем, что действующее антикоррупционное законодательство не позволяет проследить, кто именно стоит за той или иной компанией, учавствующей в государственном тендере. Причём, отменить уже состоявшийся тендер невозможно - это чревато крупным штрафом и иском в международный арбитраж.