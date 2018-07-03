В Минске - военный парад и задержания оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все граждане страны должны быть уверены в ее готовности "защищать свободу и независимость". Лукашенко выступил в Минске на военном параде по случаю государственного праздника - дня Независимости. Он приурочен к годовщине освобождения Минска от немецкой оккупации в 1944 году.

Лукашенко также сказал, что Минск стремится развивать хорошие отношения с "братской Россией" и Китаем и вести взаимовыгодный диалог с Западом. В параде приняли участие военные из России и Китая.

Недавно широкое внимание было привлечено к словам Лукашенко о том, что, если Белоруссии не удастся удержать экономическую стабильность, ей возможно придется вступить в состав "какого-либо государства". В последнее время Лукашенко не раз критиковал политику властей России.

В Минске во вторник были задержаны несколько сторонников оппозиции и правозащитников, в том числе оппозиционный лидер Николай Статкевич. Он призвал своих сторонников отметить праздник акцией протеста, чтобы выразить солидарность с теми, кто, по его словам, борется за освобождение страны сейчас. Однако участников митинга задержали еще до его начала.