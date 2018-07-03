Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

Обсуждение проекта заняло у депутатов не больше двух часов. За его принятие с трибуны выступили замглава Минфина Илья Трунин, который заверил, что "цены и налоговая нагрузка на важнейшие социальные товары и услуги останутся без изменений", и глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, который назвал повышение НДС "самым безболезненным способом повышения уровня экономики". Макаров также сказал, что депутаты собираются не увеличивать налог на 2%, а всего лишь возвращают его на уровень 2004 года. "Тогда с учетов высоких темпов роста, которые были, государство пошло на встречу бизнесу и снизило ставку до 18%, - завяил он. - Бизнес воспринимает эти сегодняшние 2% как возврат к тем 20%, а не увеличение налога. И воспринимает его как свой вклад в выполнение указов президента".

Против выступили депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг - он считает, что повышение НДС приведет к стагнации экономики и невыполнению указов президента, в том числе и планов по снижению уровня бедности, и депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, по оценке которого из 600 миллирадов рублей, которые планируется получить от повышения налога, 400 миллирадов заплатит конечный потребитель.

О планах повысить налог на добавленную стоимость глава правительства Дмитрий Медведев заявил 14 июня на заседании кабинета министров. Спустя два дня соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. По расчетам Минфина, рост НДС должен дать бюджету дополнительно 620 млрд руб. в год. Эти деньги планируется направить на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру.

При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что рост НДС до 20% повлияет на инфляцию. Он спрогонозировал ее рост в районе 0, 4%.