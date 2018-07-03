СК завел дело об избиении Руслана Вахапова в СИЗО

Следственный комитет города Рыбинск завел уголовное дело из-за избиения в следственном изоляторе водителя ярославской экологической компании Руслана Вахапова. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт" со ссылкой на адвоката Ирину Бирюкову.

По информации юриста, дело заведено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В Следственном комитете Бирюковой сообщили, что была проведена медицинская экспертиза, которая обнаружила у Вахапова "не повлекшие вреда здоровью" повреждения. Отмечается, что осужденный и его адвокат не знали о назначении экспертизы.

В начале апреля этого года Вахапов рассказал об избиениях в ярославской исправительной колонии-1 и СИЗО-2 города Рыбинск. Старший врач изолятора, осмотрев синяки заключенного, якобы заявил, что "все нормально" и "ничего нет".

В 2017 Вахапов и осужденный по "болотному делу" Иван Непомнящих сообщили об избиениях сотрудниками исправительной колонии. После этого начальника учреждения уволили, но Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело.

Вахапов был осужден в 2012 году на семь с половиной лет строгого режима по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, Вахапов справлял нужду на обочине дороги, когда рядом находились три несовершеннолетних девочки, тем самым развратив их. Сам Вахапов утверждает, что не заметил детей.