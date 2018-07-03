Арестованным по делу о теракте в Петербурге предъявили новые обвинения

На заседании в Московском городском суде следователи предъявили новые обвинения арестованным по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Им вменяют участие в запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом сообщает РИА "Новости".

До этого предполагаемых организаторов теракта обвиняли только в терроризме и незаконном обороте оружия.

3 апреля 2017 года в метро Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Пострадали более 100 человек. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, все они арестованы.