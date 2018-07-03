Полиция задержала активистов "Весны" после акции против пыток

В Санкт-Петербурге полиция задержала активистов движения "Весна", устроивших акцию против пыток и репрессий перед матчем Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Четверых активистов задержали перед встречей футбольных команд Швеции и Швейцарии на аллее перед стадионом "Санкт-Петербург". Участников акции доставили в отдел полиции. По словам правоохранителей, на активистов составят протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Одной из задержанных понадобилась медицинская помощь.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" активисты пишут, что не выступают против Чемпионата мира или его участников. Целью акции было привлечь внимание к нарушению властями страны прав и свобод граждан России.