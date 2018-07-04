К 100-летию РККА выставлены пейзажи и скульптуры Шойгу

В столице Республики Хакасия Абакане на выставке, посвященной 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии, выставлены более 50 художественных работ министра обороны России Сергея Шойгу.
Как сообщает сайт "Медуза", выставка под названием "Несокрушимая и легендарная" проходит в Хакасском национальном краеведческом музее. Она состоит из нескольких частей, представлены картины, фотографии и плакаты. Один из разделов выставки - изделия из дерева, декоративно-прикладное искусство, а также живопись и графика Шойгу.
По данным "Медузы", большая часть картин Шойгу - это пейзажи, причем часть из них написана в последние месяцы. Также на выставке представлены абстрактные деревянные скульптуры работы Шойгу. Как именно они связаны с Красной армией - неизвестно.
Ранее похожая по концепции выставка прошла в Туве - регионе, где родился министр обороны. В Хакасском краеведческом музее говорят, что впоследствии она переедет в Красноярск.
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