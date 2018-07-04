Правозащитники осудили поправки о физлицах-"иноагентах"

Комитет защиты журналистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке осудил одобренный комитетом Госдумы законопроект, предусматривающий распространение статуса СМИ-"иностранного агента" на физических лиц.

В заявлении правозащитников говорится, что речь идет о продолжении "систематической политики" российских властей по ограничению свободного распространения информации. Комитет защиты журналистов призвал российские власти "изменить курс".

Накануне комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил законопроект, который позволит признавать "иностранными агентами" физические лица. В документе говорится, что под его действие подпадут люди, которые распространяют материалы СМИ, внесенных в список "иностранных агентов", или участвуют в их создании и при этом получают финансирование из-за рубежа.​

Один из авторов проекта поправки Леонид Левин заявил, что в обновленном законе исключаются "опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ-инагента, может пострадать". Неясно, однако, подпадают ли под его действие, например, корреспонденты зарубежных СМИ, работающих в России.

Закон, который позволяет российским властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами", был принят в конце ноября. Он распространяет на средства массовой информации введенную ранее практику признания "иностранными агентами" неправительственных организаций. Министерство юстиции внесло в список "СМИ-иностранных агентов", в частности, "Голос Америки", "Радио Свобода/Радио Свободная Европа", "Настоящее время".