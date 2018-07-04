В Чили осуждены убийцы музыканта Виктора Хары

В Чили к 15 годам тюремного заключения каждый приговорены восемь отставных офицеров, причастных к убийству в 1973 году музыканта Виктора Хары.

Хара был сторонником левого президента Сальвадора Альенде, свергнутого в результате переворота 11 сентября 1973 года, который возглавил генерал Аугусто Пиночет. Вместе с тысячами задержанных сторонников Альенде он содержался на футбольном стадионе в Сантьяго.

Спустя несколько дней после пыток он был убит. Гибель Хары вызвала возмущение в мире, ряд известных музыкантов посвятили ему свои песни. После восстановления демократии в Чили его именем был назван тот самый стадион в Сантьяго.

Осужденные в Чили восемь человек - непосредственные участники убийства Хары. Еще один из них, Педро Барьентос, живет в США. В 2016 году суд во Флориде потребовал от него выплатить 28 миллионов долларов семье Хары в качестве компенсации. Речь шла о гражданском процессе, решение об экстрадиции Барьентоса в Чили для проведения уголовного процесса пока не принято.