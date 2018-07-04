Под Солсбери - новый инцидент с возможным отравлением

В расследовании инцидента в британском Эймсбери рядом с городом Солсбери, в результате которого два человека были госпитализированы в критическом состоянии, принимают участие специалисты из контртеррористического подразделения. Об этом сообщила в среду полиция Лондона.

Ранее полиция заявила, что не исключает, что пострадавшие контактировали с "неизвестным веществом".

Корреспондент газеты The Sun Том Ньютон Данн со ссылкой на источники в полиции утверждает, что речь идет об отравлении. Возможное отравляющее вещество пытаются установить эксперты из лаборатории Портон-Даун - пишет Данн.

Картина событий напоминает ситуацию с покушением на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию там же, в Солсбери, в марте нынешнего года. Скрипали тоже были найдены без сознания и госпитализированы в критическом состоянии. Спустя несколько дней эксперты установили, что они отравлены веществом "Новичок". Скрипали выжили после покушения, в причастности к которому Лондон обвинил Россию.

Какие-либо детали о личностях двух человек, пострадавших в Эймсбери - городке в 10 километрах от Солсбери - пока не сообщаются.