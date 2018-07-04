Роухани: Иран не выйдет из "ядерной сделки", пока она ему выгодна

Президент Ирана Хассан Роухани заявил, что Иран не будет выходить из так называемой "ядерной сделки", заключенной им с крупнейшими мировыми державами, до тех пор, пока это будет в иранских интересах.

По его словам, после выхода США из соглашения, другие его участники - Германия, Франция, Британия, Россия и Китай - должны обеспечить соблюдение интересов Ирана. Роухани также заявил, что действия США приведут к росту цен на нефть на мировом рынке.

Роухани прибыл в Вену, чтобы обсудить перспективы соглашения. Австрия сейчас председательствует в ЕС. В пятницу в Вене должны состояться переговоры министров иностранных дел пяти держав и Ирана. Российский министр Сергей Лавров уже подтвердил свое присутствие.

США вышли из соглашения с Ираном, заявив, что он нарушает его условия. Это означает, что Вашингтон возобновит действие санкций против Тегерана, в том числе эмбарго на поставки нефти, а также может накладывать санкции на компании из других стран, которые будут сотрудничать с Ираном. Страны ЕС выступают за сохранение "ядерной сделки", которая предусматривает отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, и заявляют, что готовы поддержать компании, которые могут подпасть под санкции США.

За несколько часов до приезда Роухани в Вену МИД Австрии потребовал от Ирана лишить дипломатического статуса одного из сотрудников посольства в Вене, которого обвиняют в подготовке взрыва во Франции. Дипломат был задержан в Германии. Иран заявляет о провокации.