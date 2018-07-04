Guardian: Россия приглашает Мэй на чемпионат мира по футболу

Российские власти направили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй новое приглашение посетить чемпионат мира по футболу - после того, как сборная Англии вышла в четвертьфинал турнира, победив по пенальти сборную Колумбии.

О приглашении сообщает газета The Guardian, комментариев российских официальных лиц пока нет. Как пишет газета, на данный момент британский премьер не собирается нарушать объявленный ее же кабинетом бойкот ехать в Россию. Однако нельзя с уверенностью утверждать, как поступит Мэй, если английская сборная выйдет в финал - пишет издание.

На чемпионате возможна и встреча сборных Англии и России - если обе команды пройдут четвертьфинал, они встретятся в полуфинале.

Тереза Мэй известна как поклонница футбола. Британская пресса пишет в среду, что из-за волнения она не смотрела накануне серию пенальти между Колумбией и Англией, которая в конце концов завершилась победой англичан.

Официальный Лондон объявил о политическом бойкоте чемпионата мира в России после отравления в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Британия обвинила Россию. Было объявлено, что на чемпионат не приедут члены королевской семьи и министры кабинета.

В Россию приехали тысячи британских болельщиков, каких-либо крупных инцидентов с их участием пока не зафиксировано.

Финал чемпионата пройдет 15 июля в Москве, на нем, как ожидается, будет присутствовать президент России Владимир Путин.