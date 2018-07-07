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Культ личности

В космосе и Кремле: полеты наяву. Юрий Батурин. Эфир в 18:05

Космонавты Сергей Авдеев, Геннадий Падалка, Юрий Батурин и политик Борис Немцов. Байконур 1998 год

В гостях у Леонида Велехова космонавт Юрий Батурин

В студии нового выпуска "Культа личности" летчик-космонавт РФ, Герой России, помощник президента Ельцина в 1994-98 гг. Юрий Батурин. Эфир в субботу 7 июля в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов

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