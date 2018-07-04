Германия депортировала 69 афганцев, чьи просьбы об убежище отклонены

Германия депортировала 69 афганских граждан, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены. Об этом информируют германские и афганские официальные лица. Самолет, перевозящий группу лиц из Мюнхена в Кабул, прибыл в столицу Афганистана 4 июля. Это была самая крупная коллективная депортация с момента начала прямых полетов с депортированными лицами из Германии в декабре 2016 года.

Германия пообещала активизировать высылку иностранцев, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены. Иоахим Херрманн, министр внутренних дел Баварии, где проживали 51 из депортированных, сказал, что неограниченные депортации в Афганистан недавно были одобрены федеральным правительством Германии.

В последние годы отправка в Афганистан в основном ограничивалась лицами, замешанными в уголовных преступлениях. Немецкие власти прекратили коллективные депортации после того, как в мае 2017 года грузовик с террористом-смертником перед посольством Германии в Кабуле убил более 90 человек и ранил около 400.

Берлин возобновил депортации в сентябре 2017 года в трех категориях: подозреваемых в терроризме, преступники и отдельные лица, которые не сотрудничали с правительством Германии в отношении своих документов. Последняя депортация происходит в условиях обострения ситуации в Афганистане с усилением нападений боевиков талибов, а также экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной в России.