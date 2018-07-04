В США отпраздновали 242-й День независимости

Американцы отпраздновали 4 июля 242-ю годовщину независимости Соединенных Штатов концертами, парадами и поеданием хот-догов, сообщает корреспондент агентства Reuters из Нью-Йорка. Там вечером, как и во многих других городах США, после захода солнца состоялись фейерверки по случаю национального праздника.

В Белом доме на Южной лужайке президент США Дональд Трамп устроил пикник для военнослужащих и членов их семей за несколько часов до того, как Национальный Молл – длинная площадка от Капитолия до мемориала Линкольна с "памятником-карандашом" – монументом Вашингтона в центре – был освещен салютом.

Празднование Дня независимости в Вашингтоне включало концерт Национального симфонического оркестра на лужайке Капитолия, выступления знаменитых джазовых певцов и ансамблей The Temptations, The Beach Boys и Luke Combs.

Празднование 4 июля отмечает принятие Декларации независимости делегатами Конгресса в Филадельфии 4 июля 1776 года. Документ объявил независимость от Великобритании и выдвинул принцип о том, "что все люди созданы равными" и имеют "неотъемлемые права", включая "жизнь, свободу и стремление к счастью".

