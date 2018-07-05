CNN: Трамп не исключал вооруженного вторжения в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп распрашивал помощников о целесообразности применения силы против авторитарного правительства Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации.

Вопрос был поднят на состоявшемся в августе прошлого года совещании в Белом доме, посвященном экономическим санкциям, которые США вводили тогда в отношении Каракаса. Помощники решительно отговаривали Трампа от интервенции, указывая на крайне отрицательную оценку союзников Вашингтона в Латинской Америке подобного силового сценария. Не следует рисковать единодушным осуждением странами региона диктаторской политики венесуэльского президента Мадуро, подчеркивали помощники Трампа.

"Никаких оперативных планов вторжения в любом случае не существовало, заметил источник CNN - и президент просто рассуждал вслух" о различных путях урегулирования ситуации с беженцами, которую вызвал кризис в Венесуэле .

Через день после упомянутого совещания Трамп, беседуя с журналистами заявил, что "не кладет под сукно" силовые варианты реагирования на кризис в Венесуэле. В сентябре прошлого года Трамп встретился со многими латиноамериканскими лидерами, прибывшими в Нью-Йорк на открытие очередной сессии ООН. Все они высказались против идеи вооруженного вторжения.