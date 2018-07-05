В выдаче "Яндекса" нашли файлы Google Docs с приватной информацией

В открытом доступе поисковика "Яндекс" оказались файлы Google Docs с личными данными, включая пароли и номера телефонов. На это вечером 4 июля обратили внимание пользователи социальных сетей.

Документы, попадающиеся в выдаче "Яндекса", не были защищены настройками приватности — это означает, что их создатель разрешил просмотр (или даже редактирование) всем, у кого есть нужная ссылка. Некоторые не защищенные настройками приватности файлы оказались и в выдаче поисковика Google.

Служба безопасности "Яндекса" связывалась с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация, — заявил "Медузе" пресс-секретарь "Яндекса" Илья Грабовский. Он подчеркнул, что поисковик индексирует только "те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля".

Через несколько часов документы в результатах выдачи отражаться перестали.