Семь оттенок неволи

Что ограничивает свободу современного человека исследуют студенты Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и Британской высшей школы дизайна, художник, фотограф Людмила Зинченко и социолог Елизавета Саволайнен.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 8 июня в пять часов вечера.
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