Семь оттенок неволи

Что ограничивает свободу современного человека исследуют студенты Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и Британской высшей школы дизайна, художник, фотограф Людмила Зинченко и социолог Елизавета Саволайнен.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 8 июня в пять часов вечера.