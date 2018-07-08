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Рожденные после СССР

Семь оттенок неволи

Экспонат выставки "Неволя". Автор - Анна Щербакова

Визуальные размышления молодых фотографов о границах свободы

Что ограничивает свободу современного человека исследуют студенты Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и Британской высшей школы дизайна, художник, фотограф Людмила Зинченко и социолог Елизавета Саволайнен.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 8 июня в пять часов вечера.

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