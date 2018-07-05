Фармкомпании предупеждают о росте цен из-за требований ФСБ

Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций России предупредили о повышении цен на лекарства и возможной изоляции российского рынка из-за новых требований ФСБ.

В письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой они просят отказаться от введения криптозащиты при маркировке лекарств, которая станет обязательной в 2020 году. Об этом пишет РБК.

ФСБ настаивает, что отсутствие криптозащиты позволяет продавать "нелегитимный товар".

С февраля 2017 года проводится эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штрих-кодом. Весной 2018 года, когда компании уже вложили деньги в покупку необходимого оборудования, российское правительство предложило изменить правила и добавить в них средства криптозащиты, говорится в письме. Код для каждой пачки лекарств будет генерировать не сам производитель, а специальное программное обеспечение, которое поставляет Центр развития перспективных технологий. По данным РБК, Центр принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, госкорпорации "Ростех" и компании инвестора Александра Галицкого.

Изначально предполагалось, что криптозащита будет бесплатной, но позже выяснилось, что один код на пачке обойдется производителю в 50 копеек.

Подобные изменения потребуют "значительных незапланированных временных и материальных расходов" и "могут привести к существенному росту цен на лекарственные препараты и снизить их доступность для населения", говорится в письме пяти крупнейших фармацевтических ассоциаций России.