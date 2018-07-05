Активистка залезла на Статую Свободы из-за миграционной политики

В Нью-Йорке полицейские задержали женщину, забравшуюся на Статую Свободы. Как сообщает The New York Times так Тереза Окуму протестовала против иммиграционной политики "нулевой толерантности" в Соединенных Штатах. Активистка заявила, что не спустится вниз, пока американские власти не отпустят всех детей нелегальных мигрантов, разделённых с родителями на границе с США.

Инцидент произошел днем 4 июля, в День независимости США. В праздник Статую Свободы посещает больше туристов, чем в обычгые дни. Полиция эвакуировала около 4500 посетителей острова Свободы, на котором располагается памятник. Полицейские около трех часов безуспешно вели переговоры с протестующей, после чего забрались на постамент и задержали ее. Суд над активисткой пройдет в четверг, 5 июля.

Ранее у статуи были задержаны семеро человек из группы Rise and Resist, также протестовавших против миграционной политики Трампа. Активисты призывали упразднить иммиграционно-таможенную службу, которую критиковали за разделение семей нелегальных мигрантов.

В соответствии с политикой "нулевой толерантности" нелегальных мигрантов задерживали на границе с США и, как правило, оставляли под стражей до суда, а детей забирали от родителей. Эта практика вызвала резкую критику правозащитников, прессы и оппонентов президента. 20 июня президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому детей будут забирать у взрослых мигрантов, только если не будет подтверждена их родственная связь или взрослые будут представлять угрозу их безопасности.