Лондон: Отравление в Эймсбери – не целенаправленное покушение

Отравление двух британских подданных в Эймсбери под Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", скорее всего, не было результатом целенаправленного покушения на них. Рабочая версия следствия такова, что Чарли Роули и Доун Стерджесс отравились "Новичком", оставшимся в районе Солсбери после покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте. Об этом заявил заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес.

Чиновник призвал Россию "дать ответы" на вопросы о деле Скрипалей, которых от нее добивается Британия. По его словам, это поможет пролить свет на то, что случилось в Эймсбери, и обеспечит безопасность жителей Солсбери и окрестностей.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Россия это отрицает. В связи с новым случаем отравления "Новичком" депутат Госдумы Владимир Шаманов призвал Британию привлечь российских специалистов к расследованию, а другой депутат Сергей Железняк предположил, что речь идет о провокации с целью омрачить чемпионат мира по футболу в России.

О том, что двое жителей Эймсбери пострадали от "Новичка", стало известно вечером в среду. Результаты исследования проб, взятых у пострадавших, пришли из лаборатории министерства обороны Портон-Даун.

Мужчину и женщину в возрасте около 40 лет нашли 30 июня в бессознательном состоянии в частном доме в Эймсбери. Они находятся в больнице в критическом состоянии. В полиции пока не знают, как "Новичок" мог воздействовать на пару. Кроме того, нет никаких свидетельств того, что они посещали места, которые подверглись дезактивации после отравления Скрипалей.

Кем работали пострадавшие, пока не сообщается, однако представитель полиции заявил, что в их биографии нет ничего такого, что наводит на подозрения об их отношении к спецслужбам.

Лондон утверждает, что за покушением на Сергея Скрипаля стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Скрипали после покушения выжили.