Бойкот или травля? Социальные сети о кампании против "Леруа Мерлен"

Где-то на окраине чемпионата мира по футболу взорвалась грязная медийная бомба под названием "дело Паниной", оно же "дело "Леруа Мерлен".

Всё началось с того, что упомянутая Галина Панина, по основному роду своей деятельности PR-директор французской торговой сети "Леруа Мерлен", написала довольно неоднозначный пост. Сейчас он уже удалён, но, с правками и дополнениями, выглядел вот так:

Об умении праздновать: сегодня ночью в Новопеределкино пьяные фанаты сожгли девушку. Я не видела это в новостях - не смотрю, мне моя стажерка рассказала. Она там живет.

У меня все. #победобесие.

UPD и пока я вскрываю ватку (ватников, патриотов, - ред.) и удаляю тут, сообщаю: один из подписчиков уточнил, что это была дочь сотрудника МЧС.

UPD2 Это ж как у нашего народа рефлекс обгадить то работает всех несогласных! Мы любую реформу благодарно проглотим, лишь бы было кого топить. Очень интересно.

Надо сказать, что некая обгоревшая девушка и вправду нашлась, но всё, как гласит наиболее достоверная версия, оказалось суицидом - в тот же день она скончалась в реанимации от ожогов.

Но и подставилась Галина не столько фейком про фанатом, сколько тем, что назвала усомнившихся "ваткой". Вскоре в социальных сетях стала нарастать кампания против Паниной и, попутно, против её работодателей.

Виолетта Волкова:

У меня идет ремонт. И я большие деньги оставляю в строймаркетах. Но пока в Леруа работает эта дама, я туда ни ногой. Это я вам как ватка говорю. И вам тоже советую игнорировать "Леруа Мерлен".

Маргарита Симоньян:

Запретила своим домашним что-либо покупать в Леруа Мерлен. Вдруг это заразно.

Вскоре выяснилось, что Галина Панина - не то чтобы оппозиционерка, а, скорее, наоборот...

Кристина Потупчик:

Панина - любительница съездить прочитать лекции на Селигере по приглашению Росмолодежи. Интересно, на них она рассказывает то же самое, что и у себя в фейсбуке? Ну, про "победобесие", про то что "ватку" надо "смирять", и что в рашке кровавый режим заживо сжигает болельщиц тайком?

Хорошая все-таки штука - интернет. Всех идиоток напоказ выставляет.

Денис Самсонов:

История с пиарщицей леруа-мерлен интересна как тренд. Корчевать вату принялась не очень умная - это да - но вполне интегрированная в систему дама, с хорошо развитым корпоративным чутьем. Селигер, росмолодежь, все, что надо. Фальстарт, рванула с места до залпа стартового пистолета. За это теперь огребает. Погорячилась. Не надо было наезжать на вату до того, как это станет трендом.

Сталина Гуревич:

Мне совершенно до лампочки, кто работает в Леруа Мерлен, и какими взглядами. Я уверена, что среди сотрудников Леруа есть представители всех политических направлений. А вот то, что дама, читающая за государственные деньги лекции в Сколково, сотрудничаящая с Росмолодежью публично употребляет термин «Победобесие», называет граждан России ваткой - у меня лично вызывает вопросы. И мне не понятно, почему граждане стали в истерика требовать у коммерческой организации увольнения дамы, но ни один не спросил у Бугаева, почему Росмолодежь привлекает за государственные деньги лектора мягко говоря антигосударственными взглядами. Является ли это нормой и будет ли госпожа Панина дальше читать лекции за наши деньги?

А работает она дворником или пиарщиком - вообще не имеет значения, это личное дело компании, кого брать на работу.

Александр Пожалов:

Несмотря на вечерний футбол, кругом пишут про бойкот "Леруа Мерлен", а я считаю, что компания в благодарность вполне могла бы претендовать на какой-нибудь крупный госзаказ.

Во-первых, кампания гражданского негодования против "вскрывающей ватку" пиарщицы помогла отвести сетевой патриотический негатив в сторону от москвичек, отдающихся не тем мужчинам.

А во-вторых, канализация негатива в адрес самой "Леруа Мерлен" помогла забыть куда более интересный вопрос. А какие смыслы несла российской молодёжи на государственной "Территории смыслов" эта пиарщица, да и как вообще Росмолодёжь её туда позвала, если вся предыстория её Фейсбука (взять хоть разрисованный бюллетень на президентских выборах) показывала, что подобные гигиенические процедуры она практиковала и ранее?

Марина Юденич:

Мы живем в свободной стране, где каждый вправе думать о чем угодно и чувствовать что угодно.

И сообщать о своих мыслях и чувствах где угодно.

Ну живет барышня в стране, народ которой считает «ваткой» - ну ее право.

Ну тиражирует фейковые новости

Имеет право, поскольку закон тут нигде не нарушен.

А то что барышня - дура, притом дура мерзкая -так это факт ее биографии и беда ее близких.

Задавать вопросы #леруамерлен по поводу «качества человеческого материала»(с), который они берут на работу тоже дело зряшное.

Частная компания, могут хоть женщин низкой социальной ответственности привлекать на менеджерские позиции.

Но вот к #росмолодежь у меня вопрос есть: что делает человек с таким отношением к своей стране и своему народу на форуме #территориясмыслов?

Чему учит молодых людей?

И - да - уважаемые коллеги, можете не сомневаться, я этого вопрос задам не только здесь.

Панина написала несколько постов с попытками объясниться.

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В компании тоже попытались погасить волну негатива.

Но публика уже жаждала крови, и ей этого было мало.

Виктор Мараховский:

- Да ну нафиг.

Какого чёрта временно, то есть "пока ватка успокоится".

Навсегда.

Ув. друзья, давайте потребуем увольнения ТП Галины Паниной.

#BoycottLeroyMerlin

И да, я лично буду вспоминать об этом каждый вечер.

P.S. И я правда не собираюсь давать забыть о Галине.

Кирилл Бенедиктов:

Похоже, одновременно с растиражированной новостью об увольнении Паниной (которое пока не подтверждается ничем, кроме ее собственных слов) была дана отмашка на "умиротворение" бушующих в социальных сетях эмоций. Кто-то из Большого Начальства явно всерьез обеспокоился реакцией гражданского общества на очередной русофобский выпад. Как же это так - столько лет в русских плевали - да что там плевали, смачно харкали - разнообразные элитарии и властители дум, а русские только утирались, и вдруг случился, как поет Слепаков, "сбой в отлаженной системе, в проверенной системе". Встревожилось Большое Начальство и велело интеллектуальной обслуге быстренько напомнить народишку, что он, народишко, добр, терпелив и всепрощающ, и в этом его, народишка, самое большое достоинство. И вообще травить несчастных дур, которые по глупости своей написали что-то не то в интернете - это не хорошо, это недостойно и не по-христиански.

Что тут скажешь? Действительно, травить нехорошо. Но делать вид, что ничего страшного не произошло, что брань на вороту не виснет, что совершенно нормально, когда твой народ оскорбляют, когда тебя в составе 86% считающих, что Крым - наш, и наш навсегда, называют "ваткой", продолжать мило улыбаться и делать покупки в торговой сети, в топ-менеджменте которой сидят русофобы и ненавистники нашей страны - еще хуже.

Вскоре появились сообщения уже о полном и безоговорочно увольнении.

Застрельщики кампании восприняли случившееся как свою маленькую, но очень важную победу.

Сергей Стиллавин:

Либеральной шпане скажу одно: ваше отличие от «ватки» заключается вовсе не в интеллекте или особых творческих дарованиях - вас отличает лишь эгоизм и клиническая неспособность любить свой народ и свою землю. Именно эта нелюбовь и отталкивает от вас, какими бы начитанными, культурненькими и «придвинутыми» вы ни казались.

Можно долго пускать пыль в глаза иностранным работодателям либералов, но рано или поздно, до них дойдёт, с каким дерьмом они связались.

Платон Беседин:

Проблема не в том, что топ-менеджер «Леруа Марлен» Галина Панинанаписала безумие о том, как фанаты сожгли девушку. И уж совсем не допустима, на мой взгляд, травля Паниной. Да, гражданское общество должно саморегулироваться, но оно не должно примерять на себя инквизиторские колпаки.

Проблема в другом – в том, что все эти топ-менеджеры, как часть некой элиты, по большей части очень глупы. Это раз. А два – в своей глупости они удивительно наглые, потому что наглость есть лучшее оправдание отсутствия ума. Они живут в своём мире хороших ресторанов и таргет-групп, где нет места обычному человеку. Для них, этих топ-менеджеров, обычный человек – это ватка. И обычный человек это чувствует. И немного злится.

А в определённый момент происходит нечто такое, от чего человек этот приходит в ярость. И тогда топ-менеджерам не хватает ни ума, ни совести подумать, а почему, собственно, кто-то недоволен.

Панина ушла из «Леруа Марлен». Но имя таким Паниным легион. И они передают свои «бесценные знания» молодым людям, чтобы те тоже стали эффективными лидерами. Передают на системных мероприятиях. И в основе этого – не только либерально-рыночная мораль, а презрение к другому, к тому, кто не пожелал или не смог вписаться в шлюшистую мораль, где люди делятся на удачников и неудачников.

Собственно, история с госпожой Паниной – это ещё одна история о порочном воспитании и тотальном расслоении, когда и то, и другое становятся критичными.

Анна Долгарева:

Вообще, инцидент с Галиной Паниной, графиней Леруа де Мерлен, вскрыл один интересный момент.

Мы на самом деле очень приличные люди, и мама нам в детстве говорила, что на дураков и хулиганов нельзя обращать внимания. Вот Генка-хулиган тебе корчит рожи, язык показывает, жеваной бумагой плюется, лягушку под парту запихнул, а ты будь выше этого.

И мы старались быть выше, ну а что еще делать. Мы, в общем, даже не знали, что можно иначе, потому что приличные дети не бьют в ответ Генку-хулигана. Это же значит «опуститься до его уровня», что абсолютно непозволительно для приличного ребенка.

Я, кстати, отлично держалась. Наш хулиган… как его звали? Леша? Ваня? Гриша! – он меня считал смешной и безответной. Я такой и была. Я делала вид, что ничего не замечаю и выше этого. Я стояла и читала учебник русского языка, такой, тонкий, в твердой обложке, с березками. А он вытанцовывал передо мной, показывал язык, изображал – ужас и стыд – мою грудь, которая к седьмому тогдашнему классу внезапно выросла, и непонятно было, что с этим делать, и я ее стеснялась ужасно.

В общем, я стояла, уткнувшись в учебник, а потом закрыла его и сломала этим учебником Гришин нос.

И понимаете, можно сколько угодно дискутировать о том, легитимно ли апеллировать к руководству Леруа Мерлен по поводу поведения его пиар-директора. Но рано или поздно это должно было случиться. Приличный человек должен был взять свой учебник русского языка и вломить хулигану.

Потому что так приличный человек обретает самоуважение, которое из него постарались выкорчевать воспитанием.

И все меняется в обществе вокруг человека. Очень сильно меняется.

И на это мы с вами скоро посмотрим.

Наталья Холмогорова:

Кейс Галины Паниной ярко иллюстрирует поговорку "если коллектив плюнет в тебя - ты утонешь". Она уже и аккаунт удалила, лапочка.

Вот гражданское общество, институт репутации и т.п. вещи, про которые мы так долго жаловались, что их нет - это как-то так.

#бойкотЛеруаМерлен

Мария Шанина:

Народная примета-

Вскрыл ватку, потерял работку.

Денис Тукмаков:

Она ведь не на официоз наехала — а на живое народное чувство. Да ещё упорствовала, смаковала, насмехалась над людским возмущением. Пряталась за фирму, за связи, за тусовку.

Вот и получила по справедливости. Именно за то, что встала на пути у высоких чувств.

И кажется, что теперь кое-что изменится. Гражданское общество, о котором так долго мечтали "вскрыватели ватки", рождается на глазах — к их же огорчению. Это сложная энергия, с нею почти невозможно управляться...

А Андрей Афанасьев с телеканала "Царьград" идёт, вероятно, дальше всех:

Думал ли Джордж Сорос, что так называемые инструменты «гражданского общества», которые он так терпеливо насаждал на постсоветском пространстве, в итоге ударят против его идеалов и последователей?

В конечном счёте, "победой гражданского общества" это оказывается даже у Олега Кашина на Republic (пусть и с оговорками):

В общем виде перед нами очередная, которая ⁠уже по счету, победа того ⁠гражданского общества, которое прислушивается к окологосударственным ⁠аниматорам на зарплате, с удовольствием атакует разрешенные цели и сохраняет лояльность даже в самых трудных жизненных обстоятельствах. Пусть в этом описании не будет даже намека на презрение или антипатию к таким людям; если отделить их от заводил из соцсетей, про которых давно все понятно, и от патриотических таблоидов, репутация которых вполне бесспорна, то средний гражданин, ужасающийся слову «победобесие» или тем более «ватка» – наверняка хороший, добрый и руководствуется самыми благородными намерениями. Более того, любые спорные высказывания на общественно-политические темы людей из корпоративного мира – зона заведомого риска вне зависимости от того, в какой стране происходит дело. Так что, в отличие от многих других случаев, когда неосторожное слово вызывает ответную кампанию, здесь нет, кажется, вообще никаких поводов защищать Галину Панину – сама подставилась, сама виновата.

Успешные атаки гражданского общества на ⁠корпорации, на правительственные структуры, ⁠на частных лиц – общемировой тренд, и, очевидно, перед нами еще одно подтверждение тому, что Россия и в этом не отстает от остального мира. Совсем недавно примерно в том же положении, в котором теперь оказалась российская «Леруа Мерлен», побывал американский «Старбакс», обидевший чернокожих посетителей и быстро об этом пожалевший. Может быть, какая-нибудь отечественная консервативная, замшелая организация продолжала бы стоять на своем, но западные гиганты давно научились быстро идти навстречу атакующему гражданскому обществу, понимая, что возражать ему – себе дороже. Что-то подсказывает, конечно, что, если провести среди критиков «Леруа Мерлен» опрос на предмет того, как они относятся, скажем, к украинской практике выяснения у артистов, чей Крым, или к американской борьбе с деятелями типа Вайнштейна, они скажут, что не одобряют такие методы. Забавно, что их антизападничество и антиукраинство никак не мешает им прививать именно западные и украинские нравы у себя в стране, и это может быть притчей о том, что общемировые тренды вообще никак не зависят ни от политических систем, ни от местной специфики – то, что носят там, всегда будут носить и тут, даже если тут принято плеваться от происходящего там.

Существует, конечно, и мнение, что Панина пострадала именно как плохой пиарщик.

Анастасия Миронова:

Я ее увольнения не требовала и не считаю такую меру заслуженной. Но конкретно этот случай справедлив. И будет еще справедливее, если даму уволят.

Во-первых, за профнепригодность. Пиар-директору и коучу по каким-то коммуникативным программам так провалиться - все равно что публицисту сдавать колонки со словом "обИзательно" в заголовке.

Во-вторых, либералам и демократам в России очень важно понимать и принимать действительные либеральные ценности. А с этим делом в нашей стране у либералов - швах. Проще говоря, они не практикуют взгляды, которые исповедуют. Поэтому они, например, считают, что можно насильно учить бурят бурятскому, что противников нужно выжигать каленым железом, что демократии нужно добиваться любым путем, в том числе - обманом, как это сделали на вторых выборах Ельцина.

Спросите пиарщиков Ельцина, работавших в 1996 году, почему они врали, давили, душили - скажут, что все во спасение демократии. И Панова эта байку сочинила, ненависти выплеснула на всех ровно для того же - спасти демократию и гражданское общество. Не было в воскресенье победобесия - его нужно было придумать, вот Панова и придумала. И совсем забыла, что работает в европейской компании, которая точно знает, что так в приличном обществе не делают.

Я думаю, что Галину Панову отругали именно за

непонимание контекста. За неумение вести себя в прозрачном мире. Что для профессионального пиарщика недопустимо.

В-третьих, лично мне приятно, что человек получает по щам. Она развела у себя целый костер для "ватников". Решила примерить образ бойца с пропагандой, а сама, оказывается, выступает на разных молодежных правительственных форумах, а-ля "Селигер", и берет от них деньги. За такое лицемерие нужно сразу бить рублем.

Завтра она будет всем рассказывать, что некая "вата" задавила ее жалобами.

Да нет, Галина, вы просто плохой пиарщик, вот и все. И никакой не оппозиционер - оппозиционер не ест с руки.

Я, кстати, удивлена, что магазинам Leroy Merlin объявили бойкот. То есть, удивлена, что вокруг этой темы консервативная публика консолидировалась именно так. Это новость. В каком-то смысле мы наблюдаем смену вех: вместо ненависти и угроз эти обычно агрессивные люди приняли решение давить экономически. То есть, действовать по-западному.

Говорю ж, в России все растут - не только либералы

Андрей Баранников:

Год тому назад уже высказывался на эту тему, когда куча неизвестных доселе «профессионалов» начали травлю Пётра Лидова за его высказывание в соц сети

Позволю себе и сейчас сказать пару слов - мне написали несколько уважаемых людей с вопросом знаком ли я с Галиной Паниной

Я знаком с Галиной - ситуация здесь сильно отличается от прошлогодней , поскольку я не могу назвать Галину ни своим другом, ни соратником - ровно наоборот - Галина несколько раз абсолютно несправедливо высказывала недовольство в адрес моей команды, работающей на Болтике - итогом всех ее эмоциональных и бессмысленных действий стало то, что Оргкомитет принял решение отказать ей в регистрации на наш Форум ( до сих пор это единственное исключение)

В контексте вышесказанного я разделяю позицию компании - работодателя, принявшего непростое решение тем более речь идёт о человеке долго проработавшем на этом месте

Но хочется спросить как такое в принципе может происходить, что ПР директора, руководители отделов корп коммуникаций, занимая столь ответственные посты, позволяют себе тратить столько времени на «общественную деятельность», «Коучинг « и продвижение самих себя с большим упорством, чем работу на корпорацию, которая платит этому человеку зарплату

Я смотрю на некоторых коллег со стороны клиентов - они «мама» не успевают сказать, пообедать некогда, спят по 5 часов, потому что столько задач перед ними ставит их работодатель

Тут уж точно не до постов и не до коучинга- тут просто надо переварить тот громадный объём работы, который стоит перед тобой

И мне хочется спросить уважаемую компанию Леруа Мерлен - вы до такой степени были удовлетворены качеством работы своего ПР директора, что у неё столько времени было всем этим заниматься ???

Думаю, что эта ситуация очень сильно бьет по репутации профессии в целом - любой здравомыслящий человек, познакомившись с ситуацией и биографией автора, в очередной раз выскажется на тему «пиарщиков-бездельников, которые творят глупости, страдая от избытка свободного времени и чувства собственной неполноценности»

И это жаль - поскольку мы все время находимся в парадигме «стратегических коммуникаций», которыми мы занимаемся

С искренним уважением к нашей профессии и проявлением цеховой солидарности

PS и давайте избежим публичных оскорблений и травли в адрес Галины, давайте в любой ситуации оставаться людьми - человек допустил серьезную ошибку и понимает это

Глеб Кузнецов:

Люди от чего с ума то сходят? От того, что не на своем месте находятся всю жизнь и не своим делом занимаются.

Ведь что такое "пиарщик Леруа Мерлен". С кем он ведет диалог? Какая такая у него "общественность", с которой он связывается? Это армянские бригадиры таджикских бригад строительно-ремонтных, это молдаване и украинцы, это владельцы дач ансьен режим - чтобы картоха росла с огурцом, по возможности под ЛЭП, это мужики из среднего класса с руками из нужного места, это женщины, деловые и любящие все контролировать, особенно расходы. это чиновники - спецы по землеотводам, коммуникациям и проектам благоустройства.

Это живые подлинные люди. Занимающиеся настоящим делом. Соответственно, кто идеальный "коммуникатор" от имени Леруа. Человек, который их любит и понимает. Которые знает о номенклатуре доски струганной или техусловиям подключения к электричеству в Ногинском районе больше, чем о шляпках и светских мероприятиях. Который искренне любит футбол. А так же хоккей и бокс. А олимпиады смотрит вообще все и болеет за наших.

Пьющий. Умеренно, чтобы работе не мешало, но водку и пиво. А не кислятину. Двое детей у него. Или даже трое. Мужик он. Женат одним браком. Или двумя - первый в студенчестве, ненадолго. Второй - когда уже крепко встал на ноги. По первому образованию он инженер скорее всего. Потом закончил для резюме что нибудь бесполезное и глупое - вроде журналистики или связей с общественностью.

Он может выйти в зал и без всякого "на спор" за два часа выполнить месячные нормы по продажам газонокосилок. Просто чтобы понимать, на каком языке разговаривать правильно с аудиторией. А еще потому что он газонокосилки эти знает и любит. Так же как знает и любит людей, которым он их продает. И люди это чувствуют.

Хорошо у него и с GR именно поэтому. Он как рыба в воде с чиновниками, которые согласуют коммуникации и землеотвод. Он понятен для них. Они понятны для него. Канал "Дождь" - это не "поддержим Синди", а оппозиция какая то, несущая туфту на сложных щах. И он всегда предпочтет ему в рабочем смысле Лайф и сканворды "Тещин язык".

Это живой человек, живущий реальной жизнью. И жизнью весьма обеспеченной, если не сказать богатой. Он был на стадионе, где наши играли с испанцами и радовался как дитя. А потом ночью ему приснилось сто пятьдесят способов порадовать аудитории свои, поставщиков и партнеров с помощью футбола. И на работу в понедельник он пошел пусть и с похмелья, но окрыленный.

Вот это глава коммуникаций Леруа Мерлен. Нормальный человек на своем месте. Который приносит пользу компании. И себе. И людям, с которыми взаимодействует.

И проблема не в том, что Панина эта какая то уж совсем феноменальная дура или русофобка, а в том, что она не на своем месте, пятое колесо, ненужный и, как выяснилось, даже вредный элемент системы. Не она должна на самом деле уходить в первую очередь, а те люди которые ее туда поставили, принося колоссальный стратегический вред собственному бизнесу.

Сергей Ерженков:

От многократного использования слова изнашиваются. Слова “вата” и “ватник” стоптались всмятку, как сапоги из прошлогодней коллекции Валентина Юдашкина. И в истории с пиарщицей Леруа Мерлен произошел интересный эффект - она хотела противопоставить себя серой, агрессивной толпе, но выглядела как женщина, которая, во-первых, безнадежно опоздала на вечеринку, а во-вторых, нарядилась невпопад - в лосины и леопардовый топик. Предвосхищая реакцию, замечу: это касается всех слов из лексикона четырёхлетней давности, в какой-то момент они превратились в безобидные пустые гильзы.

P.S. Пост про зверски убитую ватными фанатами девушку, похоже, превращается в распятого мальчика, только наоборот.

Об этом же Алексей Фирсов пишет в русском Forbes:

В значительной степени эта история о кризисе среднего возраста у людей «творческих профессий», встроенных в большие корпоративные системы. В какой-то момент эта прослойка начинает изнывать от собственной недореализованности. В бизнес-структурах мало пространства для творческого маневра. Но пиарщики чаще других воображают себя самостоятельными культурными игроками, носителями идей и смыслов. А взяв эту роль, уже трудно от нее отказаться. Скорее она обладает тенденцией к самовозрастанию. В гуманитарно нагруженной голове регулярно возникает свой комплекс мессианства (сама Панина неоднократно объявляла себя культовым коучем). К сожалению, такой комплекс плохо совмещается с профессиональной функцией.

Рождается опасная раздвоенность: с одной стороны, хочется изрекать истины, с другой — зарабатывать деньги внутри большого бизнеса.

А выбрать современный интеллектуал не в состоянии, потому что ему надо одновременно летать в Рим на биеннале, ужинать в хороших ресторанах, демонстрировать свободу духа и суждений. В такой ситуации он легко может потерять устойчивую связь с реальностью, вообразив себя по ту сторону добра и зла. Конечно, многое здесь еще зависит от чувства такта и интеллекта, однако, как подсказывает опыт, карьерная позиция не гарантирует наличия этих качеств.

Кроме того, возникло много сомнений как в целях, так и в методах кампании.

Пётр Шкуматов:

Помните ДТП на Ленинском, когда Вера Сидельникова и Ольга Александрина погибли во встречном столкновении с мерседесом вице-президента Лукойла Анатолием Барковым? Помните акцию бойкота заправок Лукойла "Я не заправляюсь на Лукойле"? Нет? Ну вот это всё, что вам стоило знать про бойкот Леруа Мерлен.

Если даже двойное убийство средь бела дня не сподвигло наших сограждан к сколько-нибудь массовому экономическому бойкоту Лукойла, то что говорить про бойкот торговой сети из-за неудачного поста в фейсбуке. Про него уже забудут завтра. Или послезавтра.

ПС. Я лично с того дня ни разу не заправился на Лукойле. Уже пошел 9-й год. Это для меня принципиальный вопрос. Знаю, что точно так же делают некоторые мои друзья. И всё. Остальным дай скидку на топливо 10 копеек и почти все, кто кричал про "бензин вперемешку с кровью", тут же побегут вставать в очередь на красно-белые заправки. Так уж устроены люди и время такое. Ничего не поделаешь.

Дмитрий Гололобов:

Вот тут многие радостно пишут, что в «России наконец-то созрело настоящее гражданское общество, которое доблестно победило графиню Панину Леруа-Мерленскую с ее постами про «ватку»». Мне все-таки кажется, что гражданское общество дозреет, когда оно сможет, неподссывая, прямо спросить у Путина: «Владимир Владимирович, дорогой и уважаемый, вы же публично обещали, что пока вы будете президентом пенсионный возраст не повысят. Вы уже решите, пожалуйста, президент вы или нет». А дальше – настойчиво, жестко, бескомпромиссно - прямо, как с «графиней Паниной».

Сергей Худиев:

Про гражданское общество, которое создало проблемы плохой даме из Леруа Мерлен. Мне ничуть не нравится дама и ее воззрения - хотя если ты не можешь переносить глупость этого мира, так ложись и помирай - но я настороженно отношусь к гражданскому обществу. Когда Брендона Эйка погнали из "Мозиллы" за то что он, бигот, как-то из своих личных денег пожертвовал тысячу долларов в поддержку кампании в защиту традиционного брака. Гражданское общество это дело раскопало, надавило на Мозиллу и Эйк пошел, солнцем палимый, разрабатывать свой браузер Brave. И многие другие случаи западных преследований за уклонение от ЛГБТ-ортодоксии - это не государство, это именно гражданское общество, которое давит на власть и корпорации, а власть и корпорации идут навстречу гражданскому обществу. Ну или кампания по разоблачению домогателей - погнали и реальных безобразников, которым так и надо, но в условиях, когда все хорошие люди пошли бить всех плохих, разобраться, а не попали ли под горячую руку невиновные, не сводятся ли личные счеты, и нет ли клеветы, и соразмерна ли кара преступлению невозможно - и браться за это стремно. Как-то я опасливо смотрю на гражданское общество.

Сергей Абашин:

Я вполне предсказуем. Потому что увидел в истории с Паниной вовсе не низовой народный протест против слова "ватник", а вполне себе сверху организованную травлю, в которую включились все самые желтые средства пропаганды вроде "кп", самые мерзкие деятели вроде Марины юденич, плюс мобилизованные массы троллей и ботов. Здесь интересен выбор жертвы. Панина никакой не публичный оппозиционер, не пишет постоянно антипутинских памфлетов и имеет специфическую аудиторию, ну кто о ней слышал до этого скандала. Почему именно она? Потому, думаю, что режиму надо запугать тех, кто как раз не в политике, но кто занимает немаленькие позиции в бизнесе и ещё пока говорит самостоятельно.

Константин Калачёв:

Людей, самых разных по темпераменту, образованию, предпочтениям и вкусам, можно легко объединить, крикнув: «Фас!»… Вокруг столько реальных проблем, зла, лжи, несправедливости, того, с чем действительно надо бороться, но куда проще вцепиться зубами в пиарщицу «Леруа Мерлен».

Михаил Пожарский:

Ныне в соцсетях развернулась кампания против Галины Паниной, пиарщицы “Леруа Мерлен”, написавшей недавно, будто болельщики в Москве сожгли какую-то девушку, а затем назвавшую комментаторов поста “ваткой”. На этом примере видно, как работает машина интернет-шейминга: Панина успела уже раз десять извиниться за свой пост, тем не менее скрины разлетелись по всему интернету, и на нее продолжают сыпаться все новые угрозы и обвинения. От работы в “Леруа Мерлен” она ныне отстранена.

Все это напоминает лучшие образчики западного жанра. Историю Джастин Сакко, которая перед отлетом в ЮАР написала твит: “Лечу в Африку, надеюсь на подхвачу ВИЧ. Шутка, я же белая!” Джастин вошла в самолет, а вышла уже знаменитой, оказавшись в трендах твиттера в качестве образца “расизма”. Заболеть ВИЧ - это примерно самое мягкое, что желала ей выступившая в крестовый поход против расизма общественность. Работы она тоже лишилась - ведь публика требовала.

Об этом и других случаях вышедшего из контроля шейминга рассказывает журналист Джон Ронсон на TED. Он говорит о том, что изначально социальные сети давали голос тем, кто был этого голоса лишен. Обычные люди могли выступить против людей наделенных властью, обличить тех во лжи и несправедливости. Но теперь хищные стаи радетелей за интернет-мораль готовы обрушиться на любого, кто просто сказал что-то не то (по их мнению). Из места, где люди обретают голос, соцсети превратилась в место, где они боятся лишний раз пикнуть, дабы не попасть под каток шейминга. И если говорят, то только нечто близкое к усредненному “правильному мнению”. Таким образом мы получили худший вид цензуры, за соблюдением которой следят не государственные ведомства, а миллионы маленьких самодовольных цензоров.

Стоит вспоминать об этом всякий раз, когда вы испытываете желание кинуть в кого-то виртуальный камень. Даже если цель заслуживает осуждения, ваш камень может превратиться в град. И вы станете невольным соучастником превращения интернета в пространство невротизированной самоцензуры и маниакальной охоты на ведьм.

Артём Рондарёв:

Судя по развитию скандала с пиарщицей Леруа Мерлен, профессиональные русские решили апрориировать понятие "ваты" и приравнять его употребление к русофобии.

На что только не пойдешь иной раз, чтобы оскорбиться по признаку принадлежности к социальной группе. Чувство локтя, вот это все ггг.

Хотя ход, конечно, типично субкультурный, что, собственно, даже и не требовалось доказывать.

Татьяна Шабаева:

Как же достал этот постоянный алгоритм.

-- Сперва тётенька из Леруа-Мерлен (пол и организация -- переменные алгоритма) пишет какие-то лживые глупые гадости про большую часть сограждан.

-- Сограждане начинают негодовать. Тётенька ведёт себя так, будто она в своём праве писать лживые глупые гадости и ничего никому не должна.

-- Негодование сограждан перекидывается на Организацию. Организации, в отличие от тётеньки, это не совсем по фигу.

-- Тётенька получает по шапке и наконец извиняется за лживые глупые гадости.

Казалось бы, крохотный инцидент исчерпан, маленький результат получен и можно подвести черту. НО НЕТ. Ведь подключается Российская Интеллигенция (тм), в отличие от предыдущих сограждан с подчёркнуто интеллигентской облико-моральной позиции разговаривающая.

-- И вот с этой позиции она рассказывает, что тётенька -- конечно, нехорошо. Но и травля -- это плохо. И что гражданское общество -- как-то вот очень сомнительно. Во-первых, сомнительно, что оно у нас есть. А во-вторых, если и есть, то сомнительное. И что общественное мнение -- оно конечно. Но с другой стороны -- оно не это вот, потому что может быть вот так вот, а ещё от общественного мнения бывают суд линча, сталин и гитлер.

Не могу, вот просто НЕ МОГУ видеть, как это раз за разом прокручивается снова и снова. Если бы ребёнка воспитывали так шизофренически и в таком страхе определённости, он либо ушёл бы в полный отрыв, либо повернуться боялся. Ведь это же неумно, в конце концов, даже если оставить в покое этику. На практически пустом месте тереть: травля-травля-травля... волки-волки-волки...

Не нравится общественное мнение? Ну говорите же прямо: хотим государя от Бога и чтоб он нам велел. И чтоб затыкал нас вовремя.

Давид Хомак:

Потрясённо наблюдаю в очередной раз, как одни и те же люди могут быть и за, и против травли, причём принципиально, причём подводят под это моральную и идеологическую базу.

Впечатляет каждый раз как в первый.

В какой-то момент возникло подозрение, что вся акция срежиссирована сверху. Когда в выдачу Яндекса внезапно попал огромный массив Google Docs там обнаружилась таблица, в которую собирались комментарии по "делу Леруа Мерлен".

Александр Плющев:

А еще, если не видели, вчерашний сбой Google обнаружил документ, где расписана часть кампании против Леруа Мерлен. Можно пройти по ссылкам и обнаружить все комментарии, оставленные возмущенными патриотами.

Правда, вскоре компания подтвердила, что самостоятельно собирала сетевые комментарии, хотя и не уточнила, для чего именно.

Анна Фёдорова:

Вообще вокруг есть люди, которые пишут по заказам, темникам, методичкам, с прицелом на будущее, еще по куче рациональных причин. Это просто факт нашей жизни. Отрицать его - глупо.

Точно так же глупо отрицать следующий факт. Люди часто пишут на хайповые темы, чтобы присоединиться к хайпу и нащелкать своих лайков. А не потому, что им куратор нашептал или сто рублей прислали.

А еще я вам по секрету скажу гггг, как технолог: бывают гибридные истории! Например, малый хайп возникает сам собой, и тут кто-то из игроков включается и делает из этих ростков большую кампанию.

И если уж всерьез: друзья, неужели вам в 2018 году, в нашем богоспасаемом информационном обществе - важно, кто что пишет сам собой или за конфетку?

Во-первых, посты - это всего лишь топливо для общественной реакции. Смотреть надо на нее, а не на них.

Во-вторых, если человек написал мерзотину сам собой - вы что, лучше будете к нему относиться, чем если бы он за конфетку?

Есть только люди, их ценности, их репутация и их слова.

Если человек за деньги пиарит гнусь - он гнусь. Если человек из каких-то соображений пишет что-то хорошее - и чего в этом плохого? Да если ему за это еще и заплатили, то na zdorovie!

Я, короче, представляю, что какой-нибудь моей подруге-феминистке мировое правительство начинает платить за классные посты за права женщин. Что я скажу подруге? Я скажу: слупи с них по полной и езжай в Ниццу тусить.

А пока что пойду и бескорыстно сооружу парочку текстов для моего невероятно продажного феминистского телеграм-канала.

Сталингулаг:

Скандал вокруг Леруа Мерлен, раздутый прокремлёвскими телеграмерами, показателен тем, что те, кто позиционирует себя как голос патриотической общественности, на самом деле не понимают, что волнует народ, от имени которого они всё время говорят. Те, кто иронизировал над либеральной тусовочкой, сами оказались точно такой же тусовочкой, абсолютно далёкой от жизни страны. Это две стороны одной монеты. Кого <волнует> текст какой-то пиарщицы на фейсбуке? Нет, не так. Кому вообще не <чихать> на каких-то пиарщиков, политтехнологов и других бездельников, кроме их никчемных и бесполезных коллег? Миф о всесильном пиаре растворился лет 10 назад, оставив после себя постаревших <чудаков>, которые, кроме как жрать и пить на бесплатных фуршетах, ничего не умеют. Вы правда считаете, что Василий из Саратова прочитав ваше возмущение (!) на пост (!!) какой-то тёлки (!!!) не поедет в Леруа покупать линолеум, на который он откладывал три месяца? Да вы совсем <рехнулись> в своих интернетах. Этому Василию плевать, кто его назвал «ваткой», он думает о повышении НДС, о том, что не доживёт до пенсии, и прислушивается к совету самарских коммунальщиков «принимать душ вдвоём в целях экономии воды». И в том, что голова у него забита только этим, виноваты вы, проплаченные <геи>, и такие вот <мерзкие> пиарщицы, которые вас арендуют, потому что в вашем виртуальном мирке реальным проблемам Василия места нет