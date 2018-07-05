Прокуратура проверит дело матери, обвиненной в торговле наркотиками

Генеральная прокуратура России намерена изучить материалы дела Екатерины Конновой – матери ребенка-инвалида, которую обвиняют в продаже психотропных средств через интернет. Ведомство собирается взять расследование под личный контроль, передает агентство "Интерфакс".

О деле Екатерины Конновой, ребенок которой тяжело болен и нуждается в диазепаме, стало известно в конце июня. Сообщалось, что мать-одиночка приобрела в интернете 20 микроклизм с препаратом. Позднее она также получила вещество в ампулах через поликлинику.

Оставшиеся 5 микроклизм Коннова, воспитывающая в одиночку двоих детей, попыталась продать через интернет, чтобы вернуть часть потраченных средств. При передаче препарата ее задержали полицейские. Дело было возбуждено по статье, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В хосписе, сотрудники которого распространили информацию о случившемся, опасаются, что если Екатерину Коннову посадят, ее сын попадет в интернат для инвалидов и погибнет, а его старший брат окажется в детском доме.