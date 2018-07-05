ООН призывает Иорданию открыть границу для беженцев из Сирии

ООН призывает Иорданию открыть границу и предоставить временное убежище для сирийских беженцев, спасающихся от боевых действий на юге Сирии. Как заявил в четверг глава ведомства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в результате боев за последние недели свои дома покинули около 320 тысяч сирийцев, 60 тысяч из них живут во временных лагерях у границы с Иорданией. Эта территория, однако, тоже небезопасна, поскольку наступление сирийских правительственных сил на позиции повстанцев продолжается.

Иорданские власти пока отказываются открыть границу, утверждая, что страна ранее уже приняла сотни тысяч беженцев из Сирии. Амман заявил, что готов предоставить гуманитарную помощь людям на сирийской территории.

В четверг, по сообщениям наблюдателей, в провинции Дараа на юго-западе Сирии возобновились жестокие бои и авиаудары - после того, как провалились переговоры о перемирии, в которых принимали участие российские военные. За последние недели войска сирийского президента Башара Асада заняли существенную часть территории у границы с Иорданией, которую ранее контролировали повстанцы.