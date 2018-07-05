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Европарламент отклонил директиву об авторском праве в интернете

Зал заседаний Европарламента

5 июля Европарламент отклонил директиву Евросоюза, целью которой было ужесточение охраны авторского права и повышение требований к обмену информацией в интернете.

Предполагалось, что сайты, в частности, должны платить издателям и простым пользователями при ссылке на их контент.

Эта инициатива вызвала критику интернете. 4 июля в знак протеста итальянская, испанская, латышская, польская и эстонская версии онлайн-энциклопедии Wikipedia приостановили работу. В Wikipedia заявили, что директива ЕС серьезно ограничит существующую свободу и доступ к интернету. Критики инициативы Евросоюза отмечали, что отфильтровать все ссылки и определить, нарушается ли право в том или ином случае, невозможно.

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