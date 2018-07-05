Умер Клод Ланцман, автор фильма о Холокосте "Шоа"

Во Франции в возрасте 92-х лет умер режиссер и писатель Клод Ланцман, автор одного из самых известных документальных фильмов о Холокосте - "Шоа" ("Катастрофа").

Ланцман, еврейские предки которого эмигрировали во Францию из Российской империи, в годы Второй мировой войны был участником Движения сопротивления. В последующие десятилетия был публицистом и преподавателем философии, а в 70-е годы занялся документальным кино.

Фильм "Шоа" он снимал более 10 лет, на экраны он вышел в 1985 году и получил всемирную известность. Фильм идет почти девять часов и состоит из свидетельств людей, переживших Холокост, а также бывших нацистов. Теме Холокоста посвящен и ряд последующих его фильмов - о нацистских лагерях смерти. Ланцман продолжал снимать кино до последних лет, в прошлом году он представил на каннском кинофестивале фильм "Напалм".