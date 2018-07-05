Глава МВД Британии: Россия должна объяснить, что происходит

Двое британцев в городе Эймсбери под Солсбери пострадали от воздействия того же самого вещества, которым в марте были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид, выступая в Палате общин в четверг. Речь идет о нервно-паралитическом веществе "Новичок".

При этом, по словам министра, следствие полагает, что они подверглись воздействию яда в месте, не связанном с отравлением Скрипалей.

Заместитель Джавида Бен Уоллес ранее заявил, что, по мнению следствия, отравление Чарли Роули и Доун Стерджесс не было результатом целенаправленного покушения на них. По словам британского министра здравоохранения, речь идет скорее о последствиях покушения на Скрипалей. Министр внутренних дел заявил, что данный вид "Новичка" может сохранять токсичность в течение нескольких месяцев.

Джавид вновь заявил, что Лондон возлагает на Россию ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. По словам Джавида, "сейчас, когда весь мир смотрит на Россию" из-за чемпионата мира по футболу, российские власти должны объяснить, что происходит. Он назвал "неприемлемой" ситуацию, когда британские граждане становятся жертвами "случайных или преднамеренных" атак или вынуждены волноваться за свою безопасность.

По словам министра, если будет установлено, что Россия несет ответственность за новый случай отравления "Новичком", Британия рассмотрит дополнительные ответные меры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве "встревожены" новым инцидентом с "Новичком" и сказал, что никаких официальных обращений от Лондона в связи с ним пока не поступало. Он также вновь заявил о непричастности России к отравлению Скрипалей.

Роули и Стерджесс по-прежнему в критическом состоянии в больнице в Солсбери. Как сказал Джавед, врачи вовремя начали проводить соответствующую терапию, опираясь на практику лечения Сергея и Юлии Скрипаль, которые выжили после покушения.

О том, что двое жителей Эймсбери пострадали от "Новичка", стало известно вечером в среду. Результаты исследования проб, взятых у пострадавших, пришли из лаборатории министерства обороны Портон-Даун. Мужчину и женщину в возрасте около 40 лет нашли 30 июня в бессознательном состоянии в частном доме в Эймсбери.