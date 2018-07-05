Турция отменит режим чрезвычайного положения

9 июля в Турции отменят режим чрезвычайного положения. Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Анкара ввела режим чрезвычайного положения в июле 2016 года. Тогда военные предприняли попытку государственного переворота. В организации переворота также обвиняют турецкого религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена. Он проживает в США. Гюлен обвинения отвергает.

После мятежа по подозрению в причастности к перевороту и связях с Гюленом были репрессированы десятки тысяч человек.