Германию добровольно покинули 12 тысяч беженцев

Около 12 тысяч мигрантов покинули Германию в рамках программы поощрения беженцев, добровольно покидающих страну. В основном это выходцы из Афганистана, Ирака и России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Программа действует с начала 2017 года. Она рассчитана на мигрантов, у которых мало шансов получить статус беженца в Германии. Если взрослый мигрант покидает ФРГ до окончания рассмотрения его ходатайства об убежище, то он получает пособие в размере 1200 евро. Детям до 12 лет власти Германии выплачивают 600 евро.

На днях стало известно, что Германия приняла решение о создании в стране транзитных центров для беженцев. Зарегистрированные в других государствах Евросоюза мигранты могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем депортированы в соответствующие страны ЕС. Если Германия и другое государство Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не допускать на территорию ФРГ.

В конце июня страны Евросоюза согласовали ряд мер по ограничению притока беженцев – в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении.