Парламент Македонии подтвердил смену названия страны

Парламент Македонии во второй раз проголосовал за изменение названия страны - после того, как президент Георге Иванов отказался подписывать ратифицированное ранее парламентом соглашение с Грецией, по которому официальным названием бывшей югославской республики будет "Северная Македония".

За изменение названия проголосовали 69 из 120 депутатов, преодолев вето президента.

Окончательно изменение названия страны вступит в силу, если соглашение будет одобрено на референдуме. Ожидается, что он пройдет осенью.

Договоренности между Грецией и Македонией были достингуты в июне нынешнего года - после споров, которые длились более 20 лет. Греция требовала от Республики Македония сменить свое название, усматривая в нем претензии на греческий регион Македония. Споры о названии были последним препятствием для вступления Македонии в НАТО и начале переговоров о ее присоединении к ЕС. Против соглашения о смене названия выступают националисты в обеих странах.