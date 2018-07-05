Суд в Москве оштрафовал пенсионера за одиночный пикет

Суд в Москве оштрафовал на пять тысяч рублей пенсионера Александра Ушенко за проведение одиночного пикета у мэрии Москвы. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает ОВД-Инфо.

Суд назначил Ушенко наказание ниже низшего, так как он является многодетным отцом и имеет пенсионное удостоверение. 19 июня Ушенко стоял у здания мэрии с плакатом "Многодетные семьи Москвы живут в коммуналках, ожидая социальное жилье по 30 лет. Тем временем Собянин перекладывает по всей Москве гранитную плитку с зимней на летнюю". К пикетчику подошел сотрудник полиции и попросил убрать плакат, сославшись на указ президента России Владимира Путина, ограничивающий проведение публичных акций в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. После этого Ушенко был задержан и доставлен в отдел полиции.