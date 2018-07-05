Директор Агентства по защите природы США Скотт Пруитт ушел в отставку

Директор Агентства по охране окружающей среды США Скотт Пруитт ушел в отставку. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Пруитт заслужил похвалы со стороны президента за то, что он свертывал всевозможные регламентации по поводу охраны окружающей среды. Однако он попал под огонь критики за нарушение этических правил государственного чиновника, в частности, за высокие расходы на перелеты и безопасность.

"Я принял отставку Скотта Пруитта в качестве администратора Агентства по охране окружающей среды," - сказал Трамп в Twitter. Заместитель администратора Агентства по защите окружающей среды Эндрю Уилер станет исполняющим обязанности главы агентства.

В четверг Белый дом также сообщил, что Билл Шейн будет помощником президента и заместителем начальника аппарата президента по вопросам коммуникаций. В сообщении Белого дома на эту тему говорится, что Шейн имеет опыт более двух десятилетий работы в области телевидения и средств массовой информации. Ранее Шейн занимал пост сопредседателя компаний Fox News Channel и Fox Business.