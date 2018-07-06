В Японии казнили основателя секты "Аум Синрике" Сёко Асахару

В Японии казнили через повешение основателя запрещенной в ряде стран экстремистской секты Аум Синрикё" Сёко Асахару и несколько его последователей .Об этом 6 июля сообщил телеканал NHK.Позднее эту информацию подтвердило министерство юстиции страны.

В 2004 году Сёко Асахару (Тидзуо Мацумото) и 12 его сторонников приговорили к смертной казни по обвинению в причастности к атаке в токийском метров в марте 1995 года. Тогда в результате применения зарина погибли 13 человек и более 6 тысяч пострадали. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора. Адвокаты пытались обжаловать приговор, и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции. Следствие по делу "Аум Синрикё" длилось более 20 лет. Собеседники NHK рассказали, что в последние несколько лет Мацумото отказывался встречаться с членами своей семьи или адвокатами.

Религиозная секта "Аум Синрикё" была основана в Японии в 1980-х годах. Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек. На территории России её деятельность была запрещена в сентябре 2016 года, а саму организацию признали террористической. Тогда же в Москве и Санкт-Петербурге прошли массовые задержания ее членов.