В Петербурге прекращено дело о клевете экс-секретаря суда Эйвазова

В Калининский районный суд Санкт-Петербурга закрыл уголовное дело о клевете в отношении бывшего судебного секретаря Александра Эйвазова в связи с отсутствием состава преступления. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Эйвазова Иван Павлов.

Прения по делуо "воспрепятствовании осуществлению правосудия" продолжаются. Наказание по этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

24-летний юрист Александр Эйвазов работал секретарем Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга с октября 2016 года. В конце того же года он написал заявление об увольнении из-за конфликта с судьей и многочисленных нарушений, которые, по словам Эйвазова, происходили в суде. Юрист утверждал, что судья Ирина Керро состояла в приятельских отношениях с прокурором, унижала обвиняемых, принимала решения об избрании меры пресечения, основываясь на их национальности, и позволяла себе грубые насмешки над подсудимыми. Он выложил в сеть аудиозапись судебных заседаний, на которых, по его мнению, зафиксированы нарушения, допущенные судьей. Юрист также направил около 80 жалоб председателям районного и городского судов, в квалификационную коллегию судей, в ФСБ и Следственный комитет.

Затем в отношении Эйвазова было заведено уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения" и "Клевета" из-за того, что он отказался подписать задним числом протокол одного из судебных заседаний.

С августа 2017 года он находится в следственном изоляторе "Кресты". Сам Эйвазов вину не признает и считает, что ему мстят за рассказ о нарушениях в российской судебной системе.